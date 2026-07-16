Температура океана уже выше нормы: чего ждать от Эль-Ниньо до конца 2026 года

По оценке эксперта, наиболее интенсивная фаза явления придется на последний месяц 2026 года, а после этого оно начнет постепенно затухать в течение первых пяти месяцев 2027-го.

Специалист отметила, что уже сегодня присутствуют очевидные признаки сохранения Эль-Ниньо вплоть до конца года. В частности, температурные показатели поверхности океана в тропической зоне Тихого океана превышают прогнозируемые значения, и по мере усиления явления эта аномалия, по всей видимости, будет нарастать.

«Исторически Эль-Ниньо обычно достигает пика в конце года, в декабре, и затухает в конце зимы и весной в Северном полушарии (с февраля по май). Нынешнее Эль-Ниньо демонстрирует достаточно классические признаки развития, что позволяет предположить, что оно, вероятно, будет развиваться, достигнет пика и ослабнет, как ожидается», — подчеркнула доцент.

Суть Эль-Ниньо заключается в значительном повышении температуры воды в экваториальных широтах Тихого океана. Этот процесс нарушает сложившийся баланс между океаном и атмосферой, что может вызвать целую серию климатических изменений на глобальном уровне. В разных точках планеты последствия могут быть диаметрально противоположными: от усиления засушливых периодов до увеличения количества осадков и связанных с ними наводнений.

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