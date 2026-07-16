Грузовой состав сошел с рельсов под Пермью: размыв пути стал основной версией

На перегоне Кишерть — Шумково в Пермском крае произошел сход шести вагонов грузового поезда и секции локомотива. Как проинформировали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, предварительной причиной инцидента мог стать локальный размыв земляного полотна. В настоящее время движение на участке приостановлено, сообщил ТАСС.

По информации ведомства, угрозы экологической безопасности в результате происшествия не возникло. Специалисты проводят оценку состояния подвижного состава и поврежденной инфраструктуры. Параллельно организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, уточнили в прокуратуре.

«По предварительным данным, причиной происшествия стал локальный размыв земляного полотна. В результате инцидента пострадавших нет. Движение пассажирских и грузовых поездов в обоих направлениях приостановлено до завершения аварийно-восстановительных работ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Свердловской железной дороги ранее уточнили, что в результате инцидента пострадала одна секция локомотива и шесть грузовых вагонов. По данным Федеральной пассажирской компании, из-за случившегося задерживаются девять пассажирских поездов. Информация о сроках восстановления движения и количестве пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мощный ливень затопил студию ароматов и парализовал движение.