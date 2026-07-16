Жених Лерчек извинился перед ней и сыном за шум во время полуфинала ЧМ-2026

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, вернулась домой после завершения девятого, последнего курса химиотерапии. Ее возлюбленный рассказал в соцсети, как семья провела время и почему он невольно прерывал сон матери своего ребенка, сообщил The Voice.

По данным издания, лечение блогер проходила в НМИЦ онкологии имени Блохина, куда обратилась после того, как врачи диагностировали у нее рак желудка четвертой стадии с метастазами в легкие. После процедуры за блогером приехал ее жених — 38-летний преподаватель танцев из Аргентины Луис Сквиччиарини. Он порадовал возлюбленную букетом цветов.

«Я хотел просто для настроения подарить букет Лере. Красивые цветы для моей красивой женщины», — рассказал он.

По словам возлюбленного блогера, рядом с Чекалиной во время процедуры находился хореографа отец Хосе Сквиччиарини, который специально прилетел из Аргентины на этой неделе. Возлюбленный заявил, что гордится своей невестой.

«Она с охраной. Я знал, что все будет в порядке», — обратился хореограф к папе.

После возвращения домой танцор запечатлел отца во дворе дома в Новой Риге в Подмосковье, который блогер арендует для семьи.

«Это уже конец цикла, но надо продолжать, надо работать и много чего делать. Но я рад, что уже большой шаг вперед мы сделали. И, самое важное, я горжусь Лерой, она просто великолепна. Даже, когда у нее мало энергии и ее тошнит, она всё равно улыбается, дает энергию и огромную любовь семье. Она очень любит жизнь, и я счастлив, что она со мной», — отметил Сквиччиарини.

По словам Сквиччиарини, Лерчек игнорирует критику в свой адрес, чтобы не тратить силы на хейтеров.

«Несмотря на негатив некоторых людей, она никогда не желает им зла», — высказался Луис.

По слова автора поста, вечером Луис и Хосе смотрели в гостиной полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Аргентины, а Валерия отдыхала рядом на диване. При этом хореограф попросил прощения у невесты и сына за то, что они не давали им спать.

«Мы очень громко кричали, прости <...>. И второй гол, и второй раз мы разбудили Леру. Аргентина выходит в финал», — поделился возлюбленный звезды соцсетей.

Ранее сообщалось, что Луис Сквиччиарини рассказал о проблемах с лишним весом в детстве.