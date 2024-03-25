Экономист Зубец пояснил, реально ли снижение производства сельхозпродукции на Украине

Заместитель главы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что в сельском хозяйстве Незалежной не хватает работников в связи с активной мобилизацией. По словам экономиста Алексея Зубца, дефицит рабочих рук может привести к росту стоимости рабочей силы, а она повлияет на рост себестоимости продукции. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что это окажет влияние на сокращение объема производства сельхозпродукции.

По мнению эксперта, в текущем году большая часть украинских сельскохозяйственных земель останется необработанной, поскольку ее забросят. В итоге объем производства сельхозпродукции в Незалежной станет снижаться, в том числе и из-за недостатка рабочих рук.

Он отметил, что, по предварительным оценкам, урожай зерновых в текущем году может сократиться не менее чем на 12-15% против прошлого года.