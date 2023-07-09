Экс-премьер Азаров предрек Украине энергетический кризис

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что энергетический и топливный кризис в стране неизбежен.

Он назвал нынешнюю ситуацию в энергетике плачевной и спрогнозировал, что к зиме она ухудшится.

Азаров напомнил, что Украине приходится закупать газ по биржевым ценам, что обходится ей дороже.

Он отметил, что прошлой осенью Киев вынужден был закупать газ по цене 1100 евро, в то время как в Европе в это время цена варьировалась от 300 до 700 евро.

Ранее «Укрэнерго» обратилась к жителям с просьбой экономить электроэнергию в вечернее время из-за высокой нагрузки на сети.

Глава украинской энергетической компании Владимир Кудрицкий признал, что страна испытывает дефицит электроэнергии, и он будет ощущаться и летом, и будущей зимой.