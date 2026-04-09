Эксперт Березнюк отметил рост сельского хозяйства в России, несмотря на санкции

Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк заявил, что сельское хозяйство в России активно развивается и растет, несмотря на санкции. Его слова приводит RT .

«Общий объем производства сельхозпродукции в 2025 году увеличился на 5%, а ключевые показатели самообеспеченности по Доктрине продовольственной безопасности либо выполнены со значительным превышением, либо приближаются к целевым значениям», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что одним из самых значимых параметров остается то, что при моделировании временного коллапса международной торговли продовольствием Россия входит в число стран, которые могут полностью обеспечить население продуктами питания. Показатель самообеспеченности страны по зерну составляет 161%, по рыбе и рыбопродуктам — 128,8%, по мясу — 102%, по картофелю — 97,9%. Показатель по растительному маслу более чем в 2,5 раза выше порогового значения. Объемы производства молока в 2025 году составили 34,3 млн тонн.

«Самообеспеченность достигла 85,3% и продолжает расти к целевым 90% к 2030 году», — отметил эксперт.

Он также заявил, что Россия остается мировым аграрным донором. В 2025 году страна сохранила первое место в мире по объемам экспорта пшеницы. На мировые рынки было поставлено около 41 млн тонн. Ожидается, что эта позиция будет сохранена и в 2026-м. Потенциал поставок прогнозируется на уровне около 55 млн тонн.