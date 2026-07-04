Пасмурно и дождливо: погода в Подмосковье 4 июля

Гидрометцентр РФ прогнозирует 4 июля в Подмосковье умеренно теплую, но дождливую погоду. Температура составит от +16 °C утром до +22 °C днем — это ниже климатической нормы для начала июля, а из‑за дождя и ветра ощущение прохлады будет еще заметнее.

Местами пройдет небольшой дождь, облачность останется значительной — солнце будет лишь изредка проглядывать. Погода обусловлена проходящим теплым фронтом. Ветер северо‑западный, 5–7 м/с; атмосферное давление — около 748 мм рт. ст., влажность — 75–85%. Метеочувствительным людям стоит учитывать пониженное давление.

Специалисты рекомендуют брать с собой зонт или дождевик, выбирать непромокаемую обувь и одеваться многослойно. Особенно важно следить за прогнозом тем, кто планирует пикники, прогулки или работы на даче.