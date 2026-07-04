Солнечный апокалипсис отменяется: ученые пообещали россиянам спокойный июль

После мощной июльской вспышки на Солнце жители Подмосковья начали тревожиться — не грозит ли это затяжной активностью. Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Богачев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» развеял опасения: активность уже идет на спад, а июль обещает быть спокойным.

Эксперт подтвердил, что рост активности действительно наблюдается — на Солнце образовалась довольно крупная группа пятен, происходят вспышки, хотя и не рекордные. Однако это событие краткосрочное.

«Всплеск солнечной активности обычно длится несколько дней, а потом заканчивается. В данном случае рост активности есть, но в целом это событие уже завершается. Я думаю, уже к концу выходных все риски будут полностью сняты», — заявил Сергей Богачев.

Глобальная активность падает

Ученый подчеркнул, что на глобальном уровне пик солнечного цикла уже пройден.

«Пик активности Солнца прошел, а прошел он в 2024 году. На данный момент глобальная активность падает. Поэтому принципиально рекордных событий ждать не приходится. После сильных вспышек Солнце обычно "отдыхает"», — пояснил Богачев.

По его оценке, июль, особенно первая половина, будет достаточно спокойным с точки зрения солнечной активности.

«С учетом того, что есть спад активности глобальной, плюс после сильного всплеска обычно идет затишье, я бы сказал, что июль, первая половина июля, будет более-менее спокойный», — резюмировал эксперт.

При этом он оговорился, что прогнозировать поведение Солнца на долгий срок сложно — объект плохо предсказуем. Однако общие тенденции говорят о том, что текущий всплеск уже завершается, и серьезных вспышек в ближайшее время не ожидается.

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