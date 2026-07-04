Минпросвещения обновит ОБЗР: что будут изучать школьники

Согласно проекту приказа ведомства, модульную систему обучения заменят двумя обязательными курсами: «Начальная военная подготовка» и «Безопасность жизнедеятельности» — по 34 часа каждый.

В рамках курса «Начальная военная подготовка» школьники познакомятся с основами воинской дисциплины и Строевым уставом, изучат приемы оказания первой помощи и психологической поддержки, разберут понятия «экстремизм» и «терроризм», узнают, как вести себя при теракте и как подавать сигналы бедствия. Курс «Безопасность жизнедеятельности» охватит правила дорожного движения, порядок вызова и взаимодействия с экстренными службами, действия при эвакуации, классификацию природных ЧС, интернет‑риски, а также меры профилактики неинфекционных заболеваний.

Программу планируют внедрить с 1 сентября 2026 года. В 5–7‑х классах на ОБЗР отведут по часу в неделю (всего 102 часа), в 8–9‑х — также по часу еженедельно (68 часов). Занятия будут практико‑ориентированными: предполагается использовать тренажерные системы и виртуальные модели. Ранее, в январе, глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал, что в 2025 году школьные кабинеты оснастили тактическими тренажерами, комплексами гражданской обороны и средствами защиты для преподавания ОБЗР.