Профилактика ботулизма летом: рекомендации Роспотребнадзора

В ведомстве предупредили, что риск заражения особенно высок при употреблении домашних консервов, солений и копчений — в герметично закрытых емкостях создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни. Опасность представляют также вяленая, соленая и копченая рыба домашнего приготовления.

Чтобы снизить вероятность заболевания, специалисты советуют тщательно промывать овощи перед консервированием, а рыбу — перед посолом, обязательно стерилизовать банки и крышки перед закладкой продуктов, добавлять уксусную или лимонную кислоту. Консервировать лучше в емкостях со свободным доступом воздуха, а не использовать вакуумную упаковку для мясных, рыбных и овощных продуктов. Свежую рыбу нужно быстро выпотрошить, промыть проточной водой и хранить в холоде. Перед употреблением домашние консервы стоит повторно термически обработать в течение 15–20 минут.