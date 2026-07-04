Как вернуть забытые в поезде вещи: инструкция от ФПК

После того как люди выходят из вагона, проводники проверяют купе и плацкарты, а найденные предметы передают начальнику поезда. Он осматривает их согласно правилам безопасности: если вещь кажется подозрительной, ее сразу направляют в правоохранительные органы, если нет — отвозят в камеру хранения на вокзале. Там находки держат полгода, затем утилизируют.

Чтобы вернуть потерянное, нужно в течение месяца подать электронную заявку на сервисе lost.fpc.ru (ссылку можно найти на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы»). В форме указывают имя, номер билета и документа, телефон, почту, описание предмета и место в вагоне, где его оставили. В базе сервиса есть фото найденных вещей с отметками мест — пассажир сможет опознать свое имущество. Если вещь найдена, ему сообщат, где она хранится и как ее забрать.

Сейчас ФПК тестирует обновленную систему: заявка сразу приходит проводнику и начальнику поезда, поэтому поиск начинают еще в пути, а пассажира оперативнее информируют о результатах.

Отдельно в компании уточнили: утерянные документы не хранят в камере — их сразу передают в органы внутренних дел, поэтому за ними нужно обращаться в полицию.