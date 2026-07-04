Налоговый вычет за детский отдых: условия и порядок получения

Вычет положен, если отдых включал образовательную, спортивную или лечебную программу, а у организации есть лицензия на соответствующую деятельность — на образовательную работу либо оказание медицинских услуг. Под образовательной программой понимают, например, языковые курсы или творческие мастерские. При этом вычет не распространяется на питание и проезд ребенка — возмещается только стоимость самой программы. За обычный оздоровительный отдых без профильных занятий вернуть часть средств не получится.

Подтвердить расходы и оформить вычет можно несколькими способами: в текущем году — через работодателя, в следующем — подав декларацию 3‑НДФЛ на сайте налоговой либо в упрощенном формате через личный кабинет налогоплательщика.