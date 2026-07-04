Налоговый вычет за детский отдых: условия и порядок получения
Доцент Балынин: налоговый вычет не распространяется на питание и проезд ребенка
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, как родители могут получить социальный налоговый вычет за детскую путевку, сообщает РИА Новости.
Вычет положен, если отдых включал образовательную, спортивную или лечебную программу, а у организации есть лицензия на соответствующую деятельность — на образовательную работу либо оказание медицинских услуг. Под образовательной программой понимают, например, языковые курсы или творческие мастерские. При этом вычет не распространяется на питание и проезд ребенка — возмещается только стоимость самой программы. За обычный оздоровительный отдых без профильных занятий вернуть часть средств не получится.
Подтвердить расходы и оформить вычет можно несколькими способами: в текущем году — через работодателя, в следующем — подав декларацию 3‑НДФЛ на сайте налоговой либо в упрощенном формате через личный кабинет налогоплательщика.