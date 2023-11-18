Эксперт Дробиз назвал сроки подорожания алкогольных напитков в России

По словам главы Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадима Дробиза, стоимость алкоголя в нашей стране не будет повышаться до Нового года, тем не менее с 1 января ожидается рост цен на всю продукцию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что в течение года стоимость импортных алкогольных напитков не повышалась, несмотря на введение пошли на европейское вино.

По мнению эксперта, вопрос преобладания зарубежного или российского алкоголя на новогоднем столе станет зависеть от категории алкогольных напитков.

Он отметил, что жители нашей страны в Новый год предпочитают употреблять более дорогостоящий алкоголь, чем обычно.