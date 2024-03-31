Эксперт Ляшок рассказал, кто из россиян не получит прибавку к пенсии с 1 апреля

Повышение пенсионных выплат с 1 апреля 2024 года не коснется работающих пенсионеров. Об этом в беседе с РИА Новости поведал старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.

Кроме того, прибавки к пенсии не стоит ждать и сотрудникам силовых ведомств в отставке, указал собеседник агентства.

«Размеры пенсионных выплат в апреле увеличатся для большинства категорий пенсионеров. Одним из исключений являются пенсии военным и другим представителям силовых ведомств, а также госслужащим. Индексация не затронет их, поскольку последний раз она была в октябре 2023 года», — рассказал Ляшок.

По словам эксперта, для указанных категорий пожилых россиян корректировка государством пенсионных выплат производится одновременно с индексацией зарплаты. Что касается неработающих пенсионеров, то их пенсии будут с 1 апреля проиндексированы на 7,5%, добавил Ляшок.

Ранее мы писали, что более 23 тысяч ветеранов, в том числе, участников и инвалидов войны, получат выплаты ко Дню Победы в Подмосковье. Об этом проинформировало Министерство социального развития Московской области.