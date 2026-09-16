Первый этаж нового детского сада построили на территории ЖК «Мечта» в Дмитровском округе

Первый этаж нового детского сада построили на территории ЖК «Мечта» в селе Озерецкое Дмитровского округа. О ходе работ рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Сейчас степень строительной готовности объекта составляет порядка 30%. Уже готовы монолитный фундамент и перекрытия первого этажа, проложены наружные инженерные сети. Стартовали работы по армированию и обвязке колонн второго этажа.

Детский сад рассчитан на 400 мест. Площадь трехэтажного здания составит более 3 тыс. кв. метров. В нем обустроят музыкальный и физкультурный залы, медицинский и пищевой блоки. Завершить строительство объекта планируется к концу 2027 года.

Строительство новых детских садов соответствует целям нацпроекта «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил педиатров региона за их труд и помощь детям.