Зимний дворец в Вашингтоне: пользователи соцсетей нашли сходство интерьеров Белого дома с залом Эрмитажа

Бальный зал, который Дональд Трамп решил возвести в Белом доме, снова оказался в центре жарких споров в социальных сетях. Разглядывая опубликованные визуализации, пользователи из России заметили: убранство будущего помещения подозрительно перекликается с Георгиевским залом Зимнего дворца в Петербурге, где сейчас работает Государственный Эрмитаж, сообщил «Вечерний Санкт-Петербург».

По информации издания, рендеры будущего помещения были опубликованы в личном аккаунте американского президента еще раньше. Верховный суд США в августе разрешил действующему главе государства завершить этот амбициозный проект. Эксперт в области градостроительства, территориального развития и архитектуры Антон Щукин ознакомился с мнением российских пользователей соцсетей и призвал не спешить с выводами.

«Думаю, что среди классических дворцов XVIII–XIX века много подобного, — объяснил он „Вечернему Санкт-Петербургу“. — Эрмитаж — далеко не единственный пример для подражания, поэтому категоричное суждение здесь вряд ли возможно».

По данным СМИ, бальный зал планируется разместить в восточном крыле Белого дома. Реконструкция этой части началась еще в 2025 году. Стоимость проекта оценивается примерно в $400 млн. При этом Трамп утверждает: строительство будет вестись на его собственные средства, а также на пожертвования частных лиц и компаний.

Ранее сообщалось, что тюменка впервые съездила в Петербург и честно рассказала, что ее разочаровало: разводные мосты и зазывалы.