Более двадцати тысяч ветеранов Подмосковья получат выплаты ко Дню Победы

Общество

Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]

Более 23 тысяч ветеранов, в том числе, участников и инвалидов войны, получат выплаты ко Дню Победы в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«По решению губернатора Московской области Андрея Воробьева ко Дню Победы в Великой Отечественной войне ветераны региона проактивно получат региональную выплату. Размер выплаты от 15 до 25 тысяч рублей в зависимости от категории», — рассказала первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

Выплату перечислят на счет ветеранов к 9 мая в автоматическом режиме. Если пенсионеры получают деньги через почту, выплату принесут вместе с пенсией. В ведомстве уточнили, что участникам и инвалидам ВОВ положена выплата в размере 25 тысяч рублей, труженикам тыла, вдовам участников ВОВ, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма — 15 тысяч рублей. Помимо этого, участники и инвалиды войны ежегодно получают выплату в размере 10 тысяч рублей за счет федерального бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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Первый заместитель Председателя Правительства Московской области