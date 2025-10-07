Эксперт назвал причины невозможности доходов от IT-отрасли залатать дыры в бюджете

В ближайшей перспективе российский IT-сектор столкнется с серьезными системными изменениями в налоговом регулировании. Как сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев, запланировано повышение страховых взносов для технологических компаний параллельно с отменой льготного НДС при приобретении отечественного программного обеспечения. Как отметил в эфире Общественной Службы Новостей председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, отрасль переживает сложный период, характеризующийся дефицитом квалифицированных кадров и сокращением инвестиций в разработки.

По его словам, налоговая реформа может усугубить ситуацию, особенно учитывая наличие альтернативных источников пополнения бюджета.

Эксперт пояснил, что банковская система демонстрирует прибыль в четыре триллиона рублей, а субсидирование нефтяных компаний через демпферный механизм достигает трех триллионов рублей. Эти средства могли бы частично компенсировать бюджетный дефицит без радикального реформирования налоговой системы, которое затрагивает не только IT-сферу, но и малый бизнес в целом.

По его мнению, предлагаемые изменения могут привести к противоположным результатам: вместо стабилизации бюджета — к сокращению числа игроков на рынке и росту цен для конечных потребителей. Бизнес, не готовый к резкому увеличению фискальной нагрузки, будет вынужден либо адаптировать ценовую политику, либо прекращать деятельность, что в конечном итоге отразится на темпах цифровизации экономики.

