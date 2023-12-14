Эксперт Павлов перечислил способы стабилизации цен на куриные яйца

Импортные куриные яйца маловероятно будут дешевле произведенных в нашей стране в связи с особенностями логистики. По словам главы организации «Общественная потребительская инициатива» Олега Павлова, появление на отечественном рынке яиц от иностранных производителей и вынужденная конкуренция с ними со стороны российских птицеводов приведет к стабилизации и удешевлению их в ближайшем будущем. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

За этот год стоимость куриных яиц выросла почти на 37%. Кабмин одобрил обнуление импортных пошлин на яйца, и с начала следующего года зарубежные производители смогут работать на отечественном рынке без дополнительных издержек.

Эксперт отметил, что данная мера по обнулению импортных пошлин является безусловно правильной.

По его мнению, ситуацию на внутреннем рынке можно решить и без привлечения поставок из иных государств, направив главное внимание ФАС и прокуратуры на пресечение недобросовестных практик, картельных сговоров и прочих манипуляций с ценами.

Павлов добавил, что важно изучить особенности ценообразования и реальную себестоимость продукции, рассмотреть реальные затраты участников рынка, их прибыльность и норму прибыли, уточнить реальные объемы производства и реализации.