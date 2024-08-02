Эксперт по крипотовалюте Припачкин рассказал об изменениях России после легализации майнинга

Депутаты нижней палаты парламента приняли закон о регулировании майнинга в нашей стране с целью создания условий для эффективного развития индустрии. По словам президента Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрия Припачкина, это позволит легально заниматься конкретным видом деятельности и послужит появлению поступлений налогов в бюджет, а также создаст возможности инвестирования в данную индустрию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что ранее все находилось в серой зоне и создавало определенные риски, а также имелись некие перекосы в организации доступа к электроэнергетике.

По мнению эксперта, указанный рынок нуждался в регулировании, чтобы обеспечить применение свободных мощностей, но при этом не потратить тот задел на будущее, чтобы не использовались тарифы для физических лиц для промышленного производства майнинга.

Ранее он пояснил, насколько важно признание майнинга официальной деятельностью.