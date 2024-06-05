В Ассоциации блокчейн России пояснили, насколько важно признание майнинга официальной деятельностью

Минфин России поддержал идею официального признания майнинга и присвоения ему кода общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Это позволит вывести его из «серой» зоны и создать правовую базу для регулирования этой деятельности. По словам главы Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрия Припачкина, для данной индустрии это событие весьма важно. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что много лет ведется борьба за то, чтобы майнинг и криптовалюты стали официальным видом деятельности, в связи с чем подобное решение можно только приветствовать и ожидать соответствующих инструкций и нормативных документов, позволяющих это сделать.

По мнению эксперта, указанное направление экономики является новой индустрией, которая не только обеспечит рабочие места и инвестиции, но еще и спровоцирует рост экономики, поскольку станет учитывать общеэкономические показатели.

Он уточнил, что в прочих государствах майнинг давно стал официально признанной экономической деятельностью.