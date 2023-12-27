Эксперт Полухин пояснил увеличение долгов жителей РФ
Фото: [©Мария Девахина/РИА Новости]
По словам эксперта Михаила Полухина, главный рост кредитных портфелей в первой половине уходящего года обеспечило расширение потребительской активности на фоне реализации отложенного спроса. Об этом сообщают «Известия».
Он подчеркнул, что спрос на кредиты со стороны населения был благоприятно встречен банками.
По мнению эксперта, при этом усилия главного финансового регулятора по охлаждению рынка розничного кредитования с помощью ужесточения макропруденциальных надбавок и лимитов уже показали себя в замедлении кредитной динамики.