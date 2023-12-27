Эксперт Полухин пояснил увеличение долгов жителей РФ

По словам эксперта Михаила Полухина, главный рост кредитных портфелей в первой половине уходящего года обеспечило расширение потребительской активности на фоне реализации отложенного спроса. Об этом сообщают « Известия ».

Он подчеркнул, что спрос на кредиты со стороны населения был благоприятно встречен банками.

По мнению эксперта, при этом усилия главного финансового регулятора по охлаждению рынка розничного кредитования с помощью ужесточения макропруденциальных надбавок и лимитов уже показали себя в замедлении кредитной динамики.