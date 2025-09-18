Эксперт предсказал рекордный уровень безработицы в России к 2026 году

Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников прогнозирует сохранение рекордно низкой безработицы в России на уровне 2% в 2026 году. Комментируя данные об уровне безработицы в странах G20, где Россия продемонстрировала лучший результат в 2,2%, он отметил, что низкий уровень безработицы скорее свидетельствует об углублении дефицита кадров, нежели о росте качества занятости, передает «Газета.RU».

Пищальников подчеркнул, что для стимулирования экономического роста необходимо повышение производительности труда и эффективности управления. По его мнению, текущая ситуация на рынке труда является следствием демографического кризиса 90-х годов, когда на рынок труда выходило недостаточно молодых специалистов.

Он акцентировал внимание на повсеместном кадровом дефиците, особенно в промышленности и производстве, где компании испытывают трудности с закрытием вакансий из-за импортозамещения и мер господдержки.

Пищальников уверен, что минимальный уровень безработицы означает полное использование трудовых ресурсов и поддерживает тенденцию роста зарплат.

В то же время он отметил, что отечественные предприятия зачастую игнорируют системные управленческие проблемы и нереализованный потенциал производительности труда, что сдерживает рост зарплат и уровня жизни. Он добавил, что Россия значительно отстает по уровню производительности труда от стран-лидеров.

По словам Пищальникова, для предприятий это выливается в рост затрат на персонал и обострение конкуренции за кадры.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали парадокс из-за МРОТ на фоне «гонки зарплат».