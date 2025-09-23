Эксперт предсказал снижение цен на яйца в России в 2025 году

Во втором полугодии 2025 года ожидается снижение стоимости куриных яиц в розничных сетях России на 5-10% относительно аналогичного периода предыдущего года. Такой прогноз озвучил Дмитрий Трепольский, финансовый и бизнес-консультант Pronline, в интервью «Газете.Ru».

Трепольский считает, что темпы удешевления яиц, вероятно, замедлятся, но полностью не прекратятся. Он отметил, что рынок близок к насыщению и значительное падение цен маловероятно. Производители, по его мнению, будут стремиться к стабилизации ситуации, возможно, путем сокращения объемов выпуска продукции, чтобы избежать финансовых потерь.

Текущее снижение цен на 26,5% эксперт назвал существенным, но дальнейшее удешевление, как он полагает, не будет таким резким. При этом эксперт не исключает небольшого роста цен в начале 2026 года из-за сезонного увеличения спроса, например, перед новогодними праздниками.

Трепольский подчеркнул, что даже значительное снижение стоимости яиц не приведет к пропорциональному росту их потребления. По его мнению, люди не станут употреблять в два раза больше яиц только из-за снижения их цены.

Эксперт добавил, что текущий объем производства позволяет удовлетворить любой потенциальный рост спроса на яйца, так как производство, по его данным, превышает потребление на 20%, создавая значительный резерв. Даже если спрос увеличится на 5-10%, это не приведет к дефициту продукции.

Согласно информации Министерства сельского хозяйства РФ, за год стоимость куриных яиц снизилась на 26,5%.

Ранее сообщалось, что в России к концу года возникло перепроизводство яиц, их выпуск достигает более 120% от внутреннего потребления.