В России перепроизводство яиц: как это повлияет на рост цен до конца года

В России к концу года возникло перепроизводство яиц, их выпуск достигает более 120% от внутреннего потребления. Как это повлияет на дальнейшее ценообразование, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

Эксперт отметила, что, по данным Росстата, цены на яйца в РФ за неделю со 2 по 8 сентября выросли на 0,2%.

«Напомним, что неделей ранее темпы роста были более весомыми. В последнюю неделю августа впервые за столь длительный период яйца подорожали на 0,3%. Рост цен на данный вид продукции был вполне прогнозируемым. Подорожание наблюдается на фоне роста затрат на электроэнергию, стоимости комбикормов для животных, логистических издержек», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Себестоимость производства растет, в результате чего укрепляются и цены, соответственно. Столь низкая стоимость яиц в летний период была скорее вынужденной мерой, добавила Проданова.

«Переизбыток скоропортящейся продукции нужно было реализовывать, иногда даже по цене, которая не покрывала понесенные производителями издержки. С начала 2025 года стоимость десятка яиц упала практически на 30%. Сейчас цена на яйца более реалистично отражает ситуацию на рынке. Да, и не стоит забывать, что сельхозпроизводство в большей степени подвержено фактору сезонности», — продолжила экономист.

Вполне логичным будет дальнейшее сокращение объемов производства продукции в осенне-зимний период по сравнению с летними месяцами в связи с традиционным снижением яйценоскости кур, отметила эксперт.

«Все еще «дешевые» яйца — это, скорее, сезонное явление, однако оснований для резких скачков цен на сегодняшний день нет», — заключила Проданова.

