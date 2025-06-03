Эксперт Ракута пояснил, почему прогнозы о снижении стоимости недвижимости не оправдались

По его словам, на первичном и вторичном рынках действуют различные факторы, оказывающие влияние на их состояние. При этом рынок новостроек продолжает получать поддержку за счет действия льготных ипотечных программ, которые влияют на покупательскую способность. Так, сегодня застройщики также предлагают скидки, однако только на менее ликвидные объекты. Указанный фактор стал одной из причин, по которой ожидания падения цен на 40-50% не сбылись.

Эксперт добавил, что на вторичном рынке недвижимости динамика более подвержена колебаниям на фоне влияния валютных курсов. В период колебаний курса доллара многие инвесторы рассматривали недвижимость как способ сохранить свои средства. Однако сегодня вторичный рынок переживает стагнацию, хотя на ряд объектов можно получить хорошие скидки от продавцов. При этом многие продавцы либо решили отложить продажу, либо предпочли сдавать свои квартиры в аренду.

По его мнению, рынок аренды также претерпел изменения. В условиях ограниченных возможностей покупки жилья на вторичном рынке и увеличившейся выгоды от аренды ставки на аренду жилья выросли в связи с ростом спроса. В итоге рынок недвижимости продолжает адаптироваться к новым условиям и стремление к покупке или аренде жилья по-прежнему актуально для многих жителей нашей страны.

Ранее эксперты спрогнозировали рост цен на аренду квартир в крупных городах.