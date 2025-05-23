Эксперты спрогнозировали рост цен на аренду квартир в крупных городах

Эксперт отметил, что тенденция к подорожанию стала очевидной специалистам еще во втором квартале 2023 года. Сергей Гатауллин напомнил, что Центробанк принял решение об ужесточении денежно-кредитной политики. Параллельно произошли изменения на строительном рынке: деньги из бюджета стали выделять все реже. В последствии снизилась ключевая ставка по ипотеке. В итоге россияне прекратили массово покупать недвижимость и начали выбирать альтернативный способ решения проблем с проживанием — арендовать жилье.

«С учетом того, что аренда все еще кратно ниже платежа по ипотеке, следует принять новую реальность ценовой конъюнктуры и более высоко оценивать себя на рынке труда», — заявил Гатауллин в разговоре с корреспондентом Inkazan.

Эксперты отмечают, что в ближайшее время рост аренды в крупных городах продолжится. Они приводят пример. В Казани находится большое количество учебных заведений. Город также привлекает туристов. Собственникам жилья выгодно увеличивать стоимость аренды. Руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева рассказала, что средняя стоимость долгосрочной аренды в Казани выросла на 10%. Изменения произошли на протяжении последних трех месяцев. Ежемесячная стоимость аренды в среднем составляет 40 тыс. руб.

Ранее эксперт Шайхразеева отметила популярность льготной ипотеки для IT-специалистов.