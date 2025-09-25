Эксперт РЭУ рассказала о стратегии защиты капитала в условиях санкций

В условиях санкций и дефицита традиционных резервных валют российским инвесторам необходимо пересмотреть стратегии хеджирования и защиты капитала, сообщила агентству « Прайм » доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева.

Она выделила несколько альтернативных инструментов: валюты дружественных стран, драгоценные металлы, товарные активы и недвижимость. Асяева отметила, что юань, рупия, лира и дирхам обеспечивают диверсификацию, но их волатильность может превышать доллар и евро, а в кризисные периоды корреляция с рублем растет.

Золото остается классическим средством защиты, палладий и платина могут служить дополнительным резервом. Товарные активы — нефть, газ, металлы и зерновые — компенсируют ослабление рубля, а недвижимость в стабильных юрисдикциях защищает от инфляции, хоть и требует крупных вложений и низко ликвидна.

Асяева рекомендует распределять средства по разным корзинам: 30–40% в дружественных валютах, 20–30% в драгоценных металлах, 20–30% в товарных активах и недвижимости, учитывая цели, срок инвестиций и размер капитала. Главная задача — избегать концентрации рисков и регулярно корректировать портфель в соответствии с геополитической ситуацией.

