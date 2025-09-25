Названы самые высокие ставки НДС в Европе

Россия при возможном повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% окажется во второй десятке европейских стран по уровню этого налога. Такой вывод следует из анализа РИА Новости, основанного на данных налоговых служб.

Сейчас базовый НДС в России составляет 20%. Минфин предлагает с 2026 года увеличить его до 22%, сохранив льготную ставку 10% для социально значимых товаров: продуктов питания, лекарств, детских товаров, печатных изданий и ряда других категорий.

Среди стран Европы самые высокие ставки зафиксированы в Венгрии — 27%, далее идут Финляндия (25,5%), Хорватия, Швеция и Норвегия (по 25%). В Греции, Эстонии и Исландии ставка составляет 24%, в Ирландии, Словакии, Польше и Португалии — 23%. НДС в 22% действует в Италии и Словении.

Наименьшие ставки установлены в странах с низким уровнем собственного производства или высокой зависимостью от импорта. Минимальная — в Андорре (4,6%), в Швейцарии и Лихтенштейне — 8,1%, в Люксембурге, Сан-Марино и Боснии и Герцеговине — 17%.

В 2024 году повышение НДС уже произошло в Финляндии, Словакии и Эстонии. В ближайшие два года изменения готовят Швейцария и Литва.

В России налог впервые ввели в 1992 году на уровне 28%. Спустя год ставка снизилась до 20%, позже — до 18%. В 2019 году ее вновь подняли до 20%, а льготы для социально значимых товаров сохранили.

Ранее стало известно, когда ожидать повышения налоговой ставки для самозанятых.