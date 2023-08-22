Эксперт Шатов прокомментировал уровень ключевой ставки Центробанка РФ в сентябре
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По словам эксперта Евгения Шатова, Банк России на ближайшем заседании в сентябре, возможно, сохранит ключевую ставку на том же уровне. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что поднятие данной ставки до 12% годовых было продиктовано скачком инфляции на фоне обвала российской валюты.
По мнению эксперта, эффект от повышения виден не сразу. Через некоторое время произойдет замедление экономической активности со стороны бизнеса и населения.
Он уточнил, что при ослаблении российской валюты в будущем ключевая ставка может увеличиться до 14–15%.