В Новых Химках прошла встреча с жителями: вопросы ЖКХ взяты в работу

Все обращения, прозвучавшие на встрече жителей дома 32 на улице Молодежной в Новых Химках, зафиксированы и переданы специалистам. Каждый вопрос взят в работу, а выполнение мероприятий остается на контроле профильных служб. Встреча прошла в пятницу, 13 ноября, с участием представителей служб и уполномоченного главы, сообщила администрация городского округа.

Главной темой стали содержание и обслуживание многоквартирного дома, а также качество жилищно-коммунальных услуг. Жители обратили внимание на санитарное состояние мест общего пользования, регулярность уборки подъездов и придомовой территории, содержание подвальных и технических помещений, исправность инженерных коммуникаций.

На открытом диалоге горожане смогли лично озвучить проблемы. В частности, прозвучали обращения о качестве и периодичности уборки подъездов, чистоте лестничных площадок и общем санитарном состоянии дома.

Специалисты ответили на вопросы, объяснили порядок работ по содержанию общего имущества, рассказали о выполненных мероприятиях и обозначили дальнейшие шаги по устранению недостатков. Отдельно обсудили системный подход к обслуживанию дома, соблюдение графиков уборки и своевременное реагирование на обращения — представители служб подчеркнули важность обратной связи с собственниками и нанимателями.

Подобные встречи, отмечают в профильных службах, позволяют напрямую обсуждать актуальные вопросы с жителями, оперативно реагировать на проблемы и совместно искать решения для улучшения содержания жилого фонда и комфортности городской среды.

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