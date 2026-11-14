Пост Маргариты Симоньян вызвал бурную дискуссию: пользователи спорят о милосердии и наказании для Лерчек

По данным издания, Симоньян с сентября прошлого года борется с раком груди, и теперь она выразила надежду, что президент проявит милосердие к Валерии.

«Я не знакома с блогером Лерчек. Но я, как все, знаю, что у нее рак в четвертой стадии. И знаю, к сожалению, эмпирическим путем, что такое борьба с онкологией. Еще знаю, что Лерчек написала прошение о помиловании Президенту. И знаю, что Владимир Владимирович человек редкого милосердия», — в телеграм-канале написала Симоньян.

По информации издания, Валерии Чекалиной поставили рак желудка четвертой стадии с метастазами — диагноз стал известен после рождения четвертого ребенка в конце февраля. Болезнь прогрессирует, и врачи рекомендовали попробовать CAR-T-клеточную терапию в Китае.

По данным издания, уехать на лечение блогер не может: за незаконный вывод более ₽250 млн в Эмираты суд назначил ей пять лет условно, а значит, покидать Россию запрещено. Накануне Лерчек написала обращение о помиловании на имя президента Владимира Путина.

В телеграм-канале в комментариях под постом Маргариты Симоньян некоторые пользователи поддержали автора, отметив, что блогер должна получить шанс на выздоровление. Подобные скрины Маргарита Симоньян выкладывала в своем аккаунте, оставляя комментарий. Люди также призывают проявлять милосердие ко всем непубличным лицам, кто болеет раком.

Некоторые комментаторы высказывают мнение, согласно которому блогер вводит в заблуждение людей относительно своего диагноза. Один из пользователей отметил, что Лерчек должна нести наказание. Маргарита Симоньян ответила комментатору.

«Я тоже всю жизнь огребаю за милосердие. И намерена продолжать это делать. Иначе нельзя носить гордое звание Христианки», — написала Маргарита Симоньян.

Ранее сообщалось, что юрист Айвар оценила сроки рассмотрения ходатайства Лерчек.