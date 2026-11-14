Пожар в гостинице после падения БПЛА: в Ростовской области ликвидируют последствия атаки

В ночь на 14 ноября Ростовская область подверглась воздушной атаке. При отражении удара в Миллеровском районе были уничтожены беспилотные летательные аппараты. Об этом в своем канале на платформе «Макс» сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, один из дронов упал в хуторе Северный сад. В результате падения обломков пострадало здание гостиницы: в нем возник пожар, который оперативно ликвидировали. Люди не пострадали. На месте происшествия работают экстренные службы.

Губернатор также напомнил жителям о действующих ограничениях. В Ростовской области по-прежнему запрещено снимать на фото и видео беспилотные атаки, а также публиковать такие материалы в интернете. Это требование связано с вопросами безопасности местного населения.

По данным губернатора, ситуация в регионе остается под контролем оперативных служб. О дальнейших последствиях атаки на данный момент официально не сообщается.

Ранее сообщалось, что в некоторых домах Омска для быстрого реагирования на угрозу атаки противника появились бесконтактные укрытия.