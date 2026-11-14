Пожар в гостинице после падения БПЛА: в Ростовской области ликвидируют последствия атаки

Губернатор Слюсарь: при падении БПЛА в Ростовской области повреждена гостиница

Актуально

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В ночь на 14 ноября Ростовская область подверглась воздушной атаке. При отражении удара в Миллеровском районе были уничтожены беспилотные летательные аппараты. Об этом в своем канале на платформе «Макс» сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, один из дронов упал в хуторе Северный сад. В результате падения обломков пострадало здание гостиницы: в нем возник пожар, который оперативно ликвидировали. Люди не пострадали. На месте происшествия работают экстренные службы.

Губернатор также напомнил жителям о действующих ограничениях. В Ростовской области по-прежнему запрещено снимать на фото и видео беспилотные атаки, а также публиковать такие материалы в интернете. Это требование связано с вопросами безопасности местного населения.

По данным губернатора, ситуация в регионе остается под контролем оперативных служб. О дальнейших последствиях атаки на данный момент официально не сообщается.

Ранее сообщалось, что в некоторых домах Омска для быстрого реагирования на угрозу атаки противника появились бесконтактные укрытия.

Актуально

Читайте также

Претензия, возврат и авиакомпания: как вернуть деньги за сорванный тур из-за опасности атаки БПЛА

Претензия, возврат и авиакомпания: как вернуть деньги за сорванный тур из-за опасности атаки БПЛА

Атака БПЛА ВСУ на регионы России 13 ноября 2026: ПВО сбила 103 дрона над Москвой, есть погибшие

Атака БПЛА ВСУ на регионы России 13 ноября 2026: ПВО сбила 103 дрона над Москвой, есть погибшие

«Огненный след с неба». В Волгограде из-за атак БПЛА загорелось предприятие

«Огненный след с неба». В Волгограде из-за атак БПЛА загорелось предприятие

Фейерверк рядом с МЧС: ночной салют в Новосибирске напугал горожан в режиме БПЛА‑опасности

Фейерверк рядом с МЧС: ночной салют в Новосибирске напугал горожан в режиме БПЛА‑опасности