Трагедия в Пролетарском: под ударом дрона погибла целая семья — мужчина, жена и их 24‑летняя дочь

Оперштаб: под Белгородом нашли тела жены и дочери погибшего при атаке БПЛА

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В поселке Пролетарский Ракитянского округа беспилотник ВСУ атаковал частный жилой дом. Сначала поступила информация, что в результате удара погиб мужчина, еще один человек получил ранения. Дом полностью разрушен, начавшийся после детонации пожар тушили сотрудники МЧС, сообщил в канале на платформе «Макс» Оперштаб Белгородской области.

По данным экстренных служб, мужчина скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью. Второй пострадавший получил ранение мягких тканей головы. Медицинская помощь была оказана ему на месте, от предложенной транспортировки в стационар мужчина отказался.

По данным оперштаба, в результате детонации боеприпаса частный дом обрушился, после чего произошел пожар. Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС.

Как стало известно дополнительно, на месте происшествия находились супруга погибшего и их 24-летняя дочь.

«Приносим самые искренние соболезнования родным и близким погибших», — отметили в Оперштабе Белгородской области.

Оперативные службы продолжают работу на месте, информация о последствиях уточняется. Соболезнования семье погибшего выразили представители местной администрации. Вопросы безопасности и защиты гражданского населения в приграничных районах остаются на особом контроле.

Ранее сообщалось, что при падении БПЛА в Ростовской области повреждена гостиница.

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