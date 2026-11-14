Циклон уходит на север: локальные и кратковременные дожди ожидаются в Московском регионе 14 ноября

Столичный регион пережил ночь с ощутимыми осадками, но без рекордов: холодный фронт, как и прогнозировали, ушел на восток Подмосковья, оставив после себя сильные, но не экстремальные дожди. Об этом в субботу, 14 ноября, в своем канале на платформе «Макс» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Как и ожидалось, к утру сегодняшнего дня холодный атмосферный фронт покинул столицу и сейчас пока поливает дождями восток Подмосковья», — отметил эксперт.

По информации эксперта, в Москве сильнее всего промокло Бутово — 16 мм. На ВДНХ, главной станции города, намерили 14 мм, что равно 14 литрам на квадратный метр и 27% от ноябрьской нормы. В Тушино выпало 12 мм, в Михайловском (Новая Москва) — 13 мм.

По данным эксперта, в Московской области в среднем зафиксировали 12–14 мм. Сильными дождями отметились Можайск и Волоколамск — по 15 мм. А самым мокрым местом области стал Ново-Иерусалим: 16 мм, или треть (34%) месячной нормы.

Таким образом, непогода задела регион заметно, однако показатели не вышли за рамки сильного дождя. Эксперт отметил, что предоставленные им данные предварительные. девяти часам утра информация будет более точной.

«Сегодня (14 ноября. — Прим. ред.) , погоду столичного региона будет формировать тыловая часть уходящего на север циклона и осадки, преимущественно в виде дождя, ожидаются кратковременными и локальными, а их количество на превысит 1-3 мм», — написал специалист.

Ранее сообщалось, что снег на Новый год в Москве возможен при циклоне.