Пожар охватил 2850 кв. м в Мытищах: горел ангар и административное здание
ГУ МЧС: в Мытищах загорелся ангар на Заречной улице площадью 2850 кв. м
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Крупный пожар произошел в Мытищах на улице Заречной, напротив дома № 3. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, сообщил ТАСС.
По информации ведомства, огонь охватил одноэтажный металлический ангар размером 30 на 80 метров и административное здание — общая площадь горения достигла 2850 квадратных метров.
По данным ведомства, когда первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место, ангар горел уже полностью. О причинах возгорания и пострадавших в МЧС на данный момент не проинформировали. На месте работают пожарные подразделения.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходит горение по всей площади ангара и административного здания на площади 2 850 кв. м», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что работники ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили о правилах пожарной безопасности в зимний период.