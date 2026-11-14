Пожар охватил 2850 кв. м в Мытищах: горел ангар и административное здание

Крупный пожар произошел в Мытищах на улице Заречной, напротив дома № 3. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, сообщил ТАСС.

По информации ведомства, огонь охватил одноэтажный металлический ангар размером 30 на 80 метров и административное здание — общая площадь горения достигла 2850 квадратных метров.

По данным ведомства, когда первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место, ангар горел уже полностью. О причинах возгорания и пострадавших в МЧС на данный момент не проинформировали. На месте работают пожарные подразделения.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходит горение по всей площади ангара и административного здания на площади 2 850 кв. м», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что работники ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили о правилах пожарной безопасности в зимний период.