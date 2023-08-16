Экспорт рыбы из Сахалина и Приморья приблизился к миллиону тонн

С начала года Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило на экспорт 13 229 партий рыбы и других морепродуктов общим весом 956 243 тонны, сообщает ведомство.

Показатели рыбного экспорта существенно превышают прошлогодние. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года поставки в другие страны выросли на 22%.

Наибольшей популярностью у импортеров пользуются минтай, треска и живой краб.

Самыми крупными импортерами дальневосточных морепродуктов являются Китай (566 337 тонн) и Корея (353 793 тонны). Последующие места в этом списке занимают Япония (11 826 тонн), Таиланд (8 947 тонн) и Нигерия (7 575 тонн).

Всего рыбаки Сахалина и Приморья поставили продукцию в 18 стран мира.