«Второй позвоночник» первоклассника: ортопед назвал три правила выбора рюкзака

При выборе рюкзака для первоклассника родителям стоит обратить внимание на несколько ключевых параметров: он не должен быть шире плеч ребенка и опускаться ниже линии поясницы. Об этом в интервью изданию «Газета.Ru» рассказал врач-травматолог, детский ортопед Николай Бацаленко.

Специалист пояснил, что рюкзак не должен быть шире плеч и опускаться ниже поясницы. По его словам, жесткая спинка полезна для сохранения правильной осанки, а поясной ремень особенно желателен при значительной нагрузке.

«Грудная стяжка также может улучшить фиксацию», — добавил он.

Как подчеркнул Бацаленко, спинка ранца должна устойчиво держать форму. Широкие мягкие лямки, в свою очередь, необходимо регулировать по длине, чтобы рюкзак плотно прилегал к спине. Поясной ремень, как уточнил ортопед, помогает приблизить рюкзак к корпусу и частично перенести вес с плечевого пояса на область таза.

При этом врач обратил внимание, что грудная стяжка, несмотря на пользу для фиксации, не является панацеей и не заменяет легкость самого рюкзака и его правильную настройку. Слишком тяжелый или плохо отрегулированный ранец, предупредил эксперт, заставляет ребенка менять плечо при ходьбе или заметно наклоняться вперед.

«Родителям важно не только взвешивать рюкзак, но и регулярно проверять его содержимое, — резюмировал Бацаленко. — Часть учебников можно оставлять в классе, а тяжелые предметы складывать ближе к спине».

Ранее сообщалось о том, что школы обязали ввести для первоклашек 40-минутную динамическую паузу.