«Налет отражен». Силы ПВО сбили 10 летевших на Москву беспилотников

Силы ПВО Минобороны пресекли попытку пролета десяти беспилотных летательных аппаратов в сторону Москвы. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, все цели были уничтожены.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены десять беспилотников, летевших на Москву», — написал градоначальник в своем канале в мессенджере «Макс».

По информации столичного градоначальника, на местах падения обломков уже работают бригады экстренных служб. Вслед за воздушной атакой в аэропортах Домодедово и Жуковский были введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов, тогда как Внуково продолжает работу по согласованию с профильными ведомствами.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 25 августа были перехвачены и уничтожены 148 воздушных целей над территорией Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.