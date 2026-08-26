«Опоздаете на 20 лет». Эксперт Каганов посоветовал копить на пенсию с первой зарплаты

Большинство граждан приступает к формированию пенсионных накоплений лишь в возрасте 45–50 лет, когда временной горизонт для аккумуляции средств существенно ограничен, сообщил в интервью агентству «Прайм» президент Ассоциации финансовой грамотности Вениамин Каганов.

Откладывать средства необходимо с момента появления первого стабильного заработка, считает он.

«Чем раньше человек начнет вкладывать в долгосрочные инструменты инвестирования, тем меньше может быть регулярный взнос и тем больше сумма, которая позволит получать дополнительный доход к пенсионным выплатам», — пояснил эксперт.

Каганов посоветовал держать пенсионные накопления на отдельном счете и вносить такую сумму, которая после завершения трудовой деятельности позволит сохранить привычный уровень жизни. В качестве подходящего инструмента для этих целей Каганов называет программу долгосрочных сбережений, предусматривающую государственную поддержку и налоговые вычеты.

Ранее сообщалось о том, что средняя пенсия неработающих россиян в июле составила 25,8 тыс. руб.