Экспорт сельскохозяйственной продукции из Подмосковья в ОАЭ в первом полугодии вырос на 90 процентов

За первое полугодие из Московской области в Объединенные Арабские Эмираты было поставлено почти две с половиной тысячи тонн продукции. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, основными товарными позициями стали: мясная продукция (шестьсот тонн), продукция мукомольно-крупяной промышленности (шестьдесят пять тонн) и плодовоовощные консервы (пятьдесят тонн). При этом импорт сельскохозяйственной продукции из ОАЭ составил чуть более ста десяти тонн. Основные товары: черный чай (шестьдесят восемь тонн). а также джемы, желе и мармелад (сорок четыре тонны).

В ведомстве отметили, что на долю ОАЭ приходится 0,5% экспорта продукции агропромышленного комплекса Московской области. Однако в сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт сельскохозяйственной продукции подмосковных сельхозтоваропроизводителей в ОАЭ увеличился на девяносто процентов.