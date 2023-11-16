Экспорт зерновой продукции из Кемеровской области увеличился в восемь раз

Объем экспорта зерна и продуктов его переработки из Кемеровской области в прошлом месяце увеличился в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо ».

Отмечается, что всего с территории Кузбасса на экспорт вывезли свыше 18 т зерновой продукции, из которых две трети пришлись на Китай.

Добавляется, что вторым по экспорту стал Казахстан, куда отправили свыше 2,6 тыс. тонн пшеничных отрубей.

Поясняется, что также экспортерами являются Киргизия, Монголия, Северная Корея и Азербайджан.

Подчеркивается, что также среди импортеров числится Литва, закупающая у Кемеровской области сушеный горох.



