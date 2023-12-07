Еще 15 участков сельскохозяйственных земель передано угольным компаниям в Кемеровской области

Правительство Кемеровской области передало угольным компаниям еще 15 участков сельхозземель. Об этом сообщает Vse42.ru .

Отмечается, что на них построят технологические автомобильные дороги, разместят склады потенциально плодородной породы, контрольно-профилактические скважины и разворотные площадки, которые относятся к угольным компаниям.

Уточняется, что данные участки находятся в трех муниципальных округах региона.

Добавляется, что общая площадь указанных участков составляет более 55 га.