Еще 15 участков сельскохозяйственных земель передано угольным компаниям в Кемеровской области
Фото: [©Александр Кряжев/РИА Новости]
Правительство Кемеровской области передало угольным компаниям еще 15 участков сельхозземель. Об этом сообщает Vse42.ru.
Отмечается, что на них построят технологические автомобильные дороги, разместят склады потенциально плодородной породы, контрольно-профилактические скважины и разворотные площадки, которые относятся к угольным компаниям.
Уточняется, что данные участки находятся в трех муниципальных округах региона.
Добавляется, что общая площадь указанных участков составляет более 55 га.