Четыре коммерческих объекта горели после атаки БПЛА в Таганроге

В Таганроге прошло внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Его провела глава города Светлана Камбулова. На заседании заслушали доклады руководителей профильных служб, которые отчитывались о ликвидации последствий воздушной атаки на город. Информация размещена в канале на платформе «Макс».

Как проинформировала Камбулова, самое важное в сложившейся ситуации — отсутствие пострадавших. Обращений от жителей по поводу повреждения жилого фонда на данный момент также не поступало.

Тем не менее без последствий не обошлось. По словам главы города, из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов зафиксированы возгорания сразу на четырех коммерческих объектах. Кроме того, есть повреждения зданий.

Экстренные службы продолжают работать на местах. Спасатели, полицейские и специалисты МЧС ведут борьбу с открытым горением. Для подсчета нанесенного ущерба сформирована специальная комиссия, и ее сотрудники уже приступили к оценке. Кроме того, глава города заявила, что выезжает на объекты лично. По ее словам, без поддержки не останется никто.

«Если вы увидели обломки БПЛА или подозрительные предметы — не подходите к ним. Наберите 112 и сообщите координаты», — написала глава города.

О ситуации в регионе ранее сообщил губернатор области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 сентября было сбито 230 БПЛА.