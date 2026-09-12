Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в канале на платформе «Макс» рассказал о погоде в Москве и Подмосковье в субботу, 12 сентября. По информации специалиста, погодные условия в столице в этот день сформирует гребень антициклона, который вытягивается с юго-запада.

По данным эксперта, такой сценарий принесет в столичный регион облачную погоду с прояснениями. Осадков в городе не ожидается — лишь на севере Подмосковья местами могут пройти кратковременные дожди.

По данным синоптика, температура воздуха в Москве составит от +16 до +18 градусов, по области — от +14 до +19. Ветер будет западным, его скорость достигнет 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление останется стабильным — около 749 миллиметров ртутного столба. Показатель немного превышает климатическую норму, но существенных колебаний в течение дня не прогнозируется.

«В воскресенье без осадков, ночью +6…+8°, днем +17…+19°», — написал синоптик.

Ранее синоптик Тишковец рассказал, что осадков зимой 2026-2027 года в России будет больше нормы на 30–40%.