Еще четырем фермерам Подмосковья предоставили землю в аренду без проведения торгов

Еще четыре фермерских хозяйства получили землю в аренду без проведения торгов в Подмосковье, сообщили в Минсельхозпроде региона. Всего было выделено шесть участков.

Землю предоставили в Можайске, Волоколамске, Егорьевске и Подольске. Общая площадь выделенных участков составила почти шестьдесят четыре с половиной гектара.

Срок аренды составляет пять лет, отметили в ведомстве.

В целом в области уже введено в оборот свыше двадцати тысяч гектаров неиспользуемых земель сельхозназначения. На этот год запланирован ввод тридцати пяти тысяч гектаров.