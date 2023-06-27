Еще одна подмосковная компания решилась присоединиться к нацпроекту

Подмосковный производитель медоборудования ООО «Орторент» из Подольска провел стартовое совещание в рамках национального проекта «Производительность труда». Об этом рассказали в региональном Мининвесте.

Отмечается, что на предприятии началось формирование и обучение рабочей группы в потоке производства медицинского электронного велотренажера «Орторент вело». Руководство компании поставило задачу сократить время протекания процесса минимум на 25%, уменьшить незавершенное производство на 30%, а также увеличить выработку более чем на 20%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация процессов приводит к росту экономических показателей.