Еще около 120 проектов в сфере импортозамещения планируется реализовать в Подмосковье

Реализация еще порядка 120 проектов в сфере импортозамещения планируется в Подмосковье в следующем году и далее. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

С запуском этих производств в Подмосковье будет создано около одиннадцати тысяч рабочих мест. В реализацию проектов будет инвестировано более 105 миллиардов рублей.

«Между тем, мы не считаем эти цифры окончательными, ведь инвестор может пересмотреть параметры проекта», – отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

По ее словам, указанные проекты будут реализованы в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, легкая и пищевая промышленность.