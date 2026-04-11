«Этим пенсионерам повезло больше всех»: названы 12 регионов с пенсией от 30 тысяч рублей

В феврале 2026 года специалисты Социального фонда зафиксировали в двенадцати российских регионах средний уровень пенсионных выплат, превышающий 30 тыс. рублей. Соответствующую информацию предоставило информагентство ТАСС .

Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, где усредненная пенсия достигла 41,9 тыс. рублей. Вторую строчку занимает Ненецкий АО с показателем 38,7 тыс. рублей, а замыкает тройку Камчатский край — здесь пенсионеры в среднем получают 37,5 тыс. рублей.

Чуть ниже результаты в Магаданской области (37,3 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (36,9 тыс. рублей) и Ямало-Ненецком АО (36,1 тыс. рублей).

Жители Мурманской области могут рассчитывать в среднем на 34,1 тыс. рублей, Сахалинской области — на 33,5 тыс. рублей. В Якутии данный показатель составил 33,4 тыс. рублей.

Замыкают перечень регионов с пенсией свыше 30 тыс. рублей Республика Коми (32,1 тыс. рублей), Архангельская область (31,6 тыс. рублей) и Карелия (30,9 тыс. рублей).

Для сравнения: по данным Социального фонда, общероссийский усредненный размер пенсии по состоянию на февраль 2026 года равняется 25 261 рублю.

