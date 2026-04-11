«Этим пенсионерам повезло больше всех»: названы 12 регионов с пенсией от 30 тысяч рублей
Фото: [istockphoto.com/Vera Akulenok]
В феврале 2026 года специалисты Социального фонда зафиксировали в двенадцати российских регионах средний уровень пенсионных выплат, превышающий 30 тыс. рублей. Соответствующую информацию предоставило информагентство ТАСС.
Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, где усредненная пенсия достигла 41,9 тыс. рублей. Вторую строчку занимает Ненецкий АО с показателем 38,7 тыс. рублей, а замыкает тройку Камчатский край — здесь пенсионеры в среднем получают 37,5 тыс. рублей.
Чуть ниже результаты в Магаданской области (37,3 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (36,9 тыс. рублей) и Ямало-Ненецком АО (36,1 тыс. рублей).
Жители Мурманской области могут рассчитывать в среднем на 34,1 тыс. рублей, Сахалинской области — на 33,5 тыс. рублей. В Якутии данный показатель составил 33,4 тыс. рублей.
Замыкают перечень регионов с пенсией свыше 30 тыс. рублей Республика Коми (32,1 тыс. рублей), Архангельская область (31,6 тыс. рублей) и Карелия (30,9 тыс. рублей).
Для сравнения: по данным Социального фонда, общероссийский усредненный размер пенсии по состоянию на февраль 2026 года равняется 25 261 рублю.
Ранее сообщалось о том, что часть россиян могут получить пенсионные накопления целиком.