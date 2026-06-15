Китайское ТВ в гостиницах: почему это культурный шок для российских туристов?
Эксперт Воронова: китайское ТВ почти не показывает западный контент
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Для жителей Приморья Китай стал привычным направлением: тысячи россиян ездят туда за покупками и отдыхом. Но даже бывалые путешественники порой сталкиваются с неожиданными деталями быта. Один из сюрпризов — обычный телевизор в гостинице.
Как сообщает Primpress.ru, многие туристы после заселения первым делом включают ТВ. Вместо знакомых каналов — огромный список китайских передач, где почти нет русскоязычного контента.
Эксперт по туризму Андрей Логинов отметил, что современное китайское телевидение поражает разнообразием. По его словам, в отелях крупных городов доступны сотни каналов — новостные, спортивные, культурные и развлекательные.
Путешественников удивляют технологии: высокое качество картинки, интерактивные элементы, графика. Особенно впечатляют документальные и научно-популярные фильмы.
Специалист по азиатской культуре Марина Воронова считает, что телевидение остается важной частью жизни в КНР.
«Через него можно увидеть, какие темы волнуют жителей страны и как развивается современное общество», — пояснила она.
Туристов также удивляет почти полное отсутствие западного контента. В эфире — местные сериалы, шоу и новости. Это позволяет иностранцам взглянуть на страну глазами самих китайцев.
Эксперт по международным коммуникациям Виктор Сафронов подчеркнул: телевизионный рынок КНР развивается по своему пути и сильно отличается от привычного россиянам.
Для многих приморцев поездка в Китай начинается именно с таких бытовых открытий. Обычный телевизор в отеле наглядно показывает разницу в устройстве информационного пространства соседних стран. Специалисты отмечают: подобные детали помогают глубже понять культуру и образ жизни китайцев.
Ранее турэксперт Осипова сообщила о том, что россияне переключаются с Таиланда на Китай и Египет.